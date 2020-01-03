Flaş HaberTürk Askeri'ne Libya yolu açıldı
Son Dakika
Sınır ötesi operasyonla yakalanan PKK'lı 2 kadın terörist tutuklandı
VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün sınır ötesi operasyonuyla yakalayarak Tükiye'ye getirdiği PKK'lı teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A., çıkarıldıkları...
GÜVENLİK 03.01.2020, 09:07
VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün sınır ötesi operasyonuyla yakalayarak Tükiye'ye getirdiği PKK'lı teröristler 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Teröristlerden Gülbahar M., ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf etti.
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ortak operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi.
Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Gülbahar M.'nin verdiği ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ortak operasyonda Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A.'yı yakalayarak, Türkiye'ye getirdi.
Van Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 2 kadın terörist dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, teröristlerden Gülbahar M. ile Lebisa. A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Gülbahar M.'nin verdiği ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10