Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

Alparslan ÇINAR/ANTYALYA, () - ANTALYA'da, sinir krizi geçiren Müge Aytürk, çalıştığı işyerine ait ofisin balkonundan eşyaları, caddeye attı. Alkollü olduğu ve sinir krizi geçirdiği belirtilen Aytürk, işyerinin kapısını kırarak içeri giren polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki 8 katlı Salur Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Petrol ürünleri satışı yapan bir şirkete ait apartman dairesindeki işyerinden gelen gürültü üzerine bina sakinleri ofisi kontrol etmek istedi. Vatandaşlar balkonda elinde tekli koltukla bekleyen Müge Aytürk'ü fark etti. Kadının koltuğu yola atacağını tahmin eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi güvenlik amaçlı trafiğe kapattı. Ekipleri gören Aytürk, sinirlenerek önce koltuğu sonra da ofisteki yazarkasa, erkek ayakkabıları, ikili koltuk, bilgisayar monitörü, mutfak eşyaları ve bira şişelerini fırlatmaya başladı. Binanın önündeki cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bir taraftan da etrafa küfürler savurup, el hareketleri yapan Müge Aytürk'e polis ekipleri uzun süre yaklaşamadı.

Dairenin kapısı kilitli olduğu için ofise giremeyen polis, itfaiyeden destek istedi. Müge Aytürk binaya girmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine eşyaları atmaya devam etti. Polis, üzerlerine atılan eşyalardan güçlükle korundu. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından kapıyı kırarak içeri giren polisler, Aytürk'ü gözaltına almak istedi. Müge Aytürk'ün direnişi ile karşılaşan bir polis memuru dirseğinden hafif şekilde yaralandı. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan Aytürk'ün alkollü olduğu belirlendi. Ekip aracına bindirilen kadın, hastanedeki müdahaleden sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yola atılan ofis eşyalarının belediye temizlik görevlilerince toplanmasından sonra cadde yeniden trafiğe açıldı.

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