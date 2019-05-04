Sınıfta cinsel içerikli film izlediği öne sürülen öğretmene gözaltı - Yeniden

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö.(58), sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla gözaltına alındı.İlçedeki bir orta okulda görev yapan ve eşinden ayrı olan 3 çocuk babası H.I.Ö., veliler tarafından sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği ve müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla şikayet edildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen, dün akşam gözaltına alındı. İfadesinde suçlamarı kabul etmeyen öğretmen, çıkartıldığı adliyede savcılık tarafından tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Veliler ise kara tepki gösterip, öğretmenin tutuklanmasını ve meslekten ihraç edilmesini talep etti. Soruşturma devam ediyor.

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