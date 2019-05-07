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Sınıfta cinsel içerikli film izlediği öne sürülen öğretmen tutuklandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö. (58), Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı. İlçedeki...

Sınıfta cinsel içerikli film izlediği öne sürülen öğretmen tutuklandı
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği iddiasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal bilgiler öğretmeni H.I.Ö. (58), Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.
İlçedeki orta okulda görev yapan ve eşinden ayrı olan 3 çocuk babası H.I.Ö., veliler tarafından sınıftaki bilgisayarda cinsel içerikli film izlediği ve müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla şikayet edildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen, gözaltına alındı. İfadesinde suçlamarı kabul etmeyen öğretmen, çıkartıldığı adliyede savcılık tarafından tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Kadirli Cumhuriyet Savcılığı, H.İ.Ö.'nün serbest bırakılmasına itiraz etti. Dosyayı değerlendiren Osmaniye 2.Sulh Ceza Mahkemesi, H.İ.Ö’nün tutulu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine gözaltına alınan H.İ.Ö. , hakkındaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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