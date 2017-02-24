Sınıfa geç kalan öğrenciyi almayan öğretmeni tekme tokat dövdüler - ek fotoğraf
24 Şubat 2017 Cuma 17:36
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