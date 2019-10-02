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Sinem'i bıçaklayan eşi, 10 gün önce tahliye olmuş
KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Karadeniz'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi. Olay,...
GÜVENLİK 02.10.2019, 10:44
KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Karadeniz'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.
Olay, 2 gün önce Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında ev kadını eşi Sinem Karadeniz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ali Karadeniz, yanındaki bıçakla eşini, karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
10 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ
Yapılan araştırmada, Ali Karadeniz'in 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezaevinde olduğu ve 10 gün önce tahliye edildiği belirlendi. Boşanma aşamasında oldukları belirlenen çiftin ayrı yaşadıkları ve 1 yaşında çocukları olduğu ifade edildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ali Karadeniz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Sinem Karadeniz'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Olay, 2 gün önce Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında ev kadını eşi Sinem Karadeniz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ali Karadeniz, yanındaki bıçakla eşini, karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
10 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ
Yapılan araştırmada, Ali Karadeniz'in 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezaevinde olduğu ve 10 gün önce tahliye edildiği belirlendi. Boşanma aşamasında oldukları belirlenen çiftin ayrı yaşadıkları ve 1 yaşında çocukları olduğu ifade edildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ali Karadeniz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Sinem Karadeniz'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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