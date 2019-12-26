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Sincik'te eğitime kar engeli
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi. Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Sincik Kaymakamlığı ilçe merkezindeki...
GÜVENLİK 26.12.2019, 18:18
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.
Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Sincik Kaymakamlığı ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu köylerinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Sincik ilçesinde, dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Sincik Kaymakamlığı ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu köylerinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
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