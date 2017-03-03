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Sincar'da PKK ve Suriyeli peşmergeler arasında çatışma çıktı

DİYARBAKIR, () - IRAK'ın Sincar (Şengal) bölgesinde konuşlanan Barzani'nin eğittiği Suriye'nin 'Rojava peşmergeleri' ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 1 PKK'lı öldü, 3 PKK'lı ile 4 peşmerge yaralandı. Merkezi...

Sincar'da PKK ve Suriyeli peşmergeler arasında çatışma çıktı

DİYARBAKIR, () - IRAK'ın Sincar (Şengal) bölgesinde konuşlanan Barzani'nin eğittiği Suriye'nin 'Rojava peşmergeleri' ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 1 PKK'lı öldü, 3 PKK'lı ile 4 peşmerge yaralandı.
Merkezi Erbil'de bulunan ve uydudan yayın yapan Rudaw Televizyonunda yer alan habere göre, Irak'ta Barzani'ye bağlı IKDP'nin eğittiği, 'Rojava Peşmergeleri' olarak adlandırılan yaklaşık 500 Suriyeli peşmerge, dün Şengal'in Hanesur bölgesinde konuşlandı. Suriye peşmergeleri ile o bölgeyi kontrol altında tutan PKK tarafından kurulan Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında çıkan gerginlik bu sabaha karşı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 1 PKK'lı öldüğü, 3 PKK'lı ile 4 peşmergenin yaralandığı belirtildi. Taraflar çatışmayla ilgili birbirini suçladı.
Rudaw Televizyonuna konuşan PKK'nın oluşturduğu Şengal Direniş birlikleri yöneticilerinden Kasım Şeşo, "Çatışmaların bir daha yaşanmaması ve diyalogun başlaması için girişimler sürüyor" dedi.
Rojova Peşmerge Birliği'nden 500 kişilik askeri gücün dün Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Peşmerge Bakanlığı’nın kararıyla sınır bölgesini korumak için Sınune-Hanesur arasındaki bölgeye konuşlandığı belirtildi.

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