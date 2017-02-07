Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerindeki PKK hedeflerine hava harekatı

ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, dün saat 18:45-19:30 arasında Kuzey Irak'taki Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine Türk savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda PKK'lı teröristler tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 5 barınma alanının imha edildiğini açıkladı.