Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

Simit fırınından çelik kasayı çalan hırsızlar kameraya yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki simit fırınına giren 2 hırsız, kilolarca ağırlıktaki çelik kasayı çaldı. İçerisinde altın ve nakit para bulunan çelik kasayı işyerinde elleriyle koymuş gibi bulan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Saat...

Simit fırınından çelik kasayı çalan hırsızlar kameraya yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki simit fırınına giren 2 hırsız, kilolarca ağırlıktaki çelik kasayı çaldı. İçerisinde altın ve nakit para bulunan çelik kasayı işyerinde elleriyle koymuş gibi bulan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.
Saat 03.00 sıralarında Mahmut Esatbey Caddesi'ndeki simit fırınına, arka kapıyı tornavidayla açarak giren yüzleri maskeli 2 hırsız, kamera görüntülerine göre, çelik kasanın bulunduğu bölüme doğru yöneldi. Elleriyle koymuş gibi buldukları çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran hırsızlar, yaklaşık 3 dakika içinde kasayı bir hafif ticari araca yükleyerek kaçtı.
Öğle saatlerinde işyerine gelen fırın çalışanı tarafından fark edilen hırsızlık olayı emniyete bildirildi. Görüntüleri kameralara yansıyan hırsızların yakalanması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Fırın işletmecisi Murat Özen, "Öğle vakti saat 13.00 sıralarında fırına çalışmaya gelen arkadaşımız, kasanın yerinde olmadığını fark edip haber vermesi üzerine fırına geldik. Emniyete haber verdik. Kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarında hırsızların iki kişi olduğu, ara sokaktan gelip çok rahat bir şekilde içeriye girip, kasanın olduğu yeri nokta atışı bulduğu görülüyor. Kasayı sürükleyip, götürüyorlar. Kasada yaklaşık 100 bin lira değerinde altın, mücevher ve nakit vardı" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325