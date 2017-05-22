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Silvan'de basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi

DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi kırsal alanında bulunan 3 odalı bir mağarada, 4 piknik tüpüyle 20 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan basma düzenekli el yapımı patlayıcı, güvenli bir şekilde imha edildi. Silvan İlçesi'nde 20 Mayıs...

Silvan'de basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi
DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi kırsal alanında bulunan 3 odalı bir mağarada, 4 piknik tüpüyle 20 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan basma düzenekli el yapımı patlayıcı, güvenli bir şekilde imha edildi.
Silvan İlçesi'nde 20 Mayıs tarihinde başlanan Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Uysal Operasyonu kapsamında bulunan 3 odalı bir mağarada 7 jelikan bidon içerisinde, 260 kilo muhtelif yiyecek ile 4 piknik tüpü ve 20 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. 
Diyarbakır Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Silvan İlçesi kırsal alanında alınan istihbari bilgiye istinaden 20 Mayıs 2017 günü icrasına başlanılan Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Uysal Operasyonu kapsamında icra edilen temas araması neticesinde; üç odalı bir mağarada 7 jelikan bidon içerisinde 260 kilogram muhtelif yiyecek 30 kilo makarna, 50 kilo bulgur, 150 kilo un, 15 salça, 10 kilo zeytin, 5 litre sıvı yağ maddesi ile yaklaşık 20 kilo amonyum nitrat ve şeker kullanılarak, 4 piknik tüp ile hazırlanmış 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile yiyecek maddeleri ve tespit edilen EYP düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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