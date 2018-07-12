Silvan'da kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu (3) - Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürledi;

'Silvan'da kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu' başlıklı haberimizi, ekiyle birlikte yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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YENİDEN





Ahmet ÜN- Burak EMEK- İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Fırat (40) ile kardeşi Yılmaz Kızılçiçek'i (18) dün gece arama çalışmaları sırasında, 1 Temmuz'dan beri kayıp Yusuf Yılmaz'ın (15) cansız bedeni bulundu. Fırat Kızılçiçek'in de gece saatlerinde cesedine ulaşılırken, kardeşi Yılmaz'ın cansız bedeni ise bu sabah bulundu. Ekipler, Yılmaz Kızılçiçek'in cesedini kanaldaki 680 metrelik tünele girip, çıkardı.

Silvan ilçesine bağlı Yeşerdi köyündeki tarlalarını sulamak isteyen Fırat ile kardeşi Yılmaz Kızılçiçek, dün akşam saatlerinde, DSİ'nin sulama kanalına geldi. Yılmaz Kızılçiçek, iddiaya göre, dengesini kaybedip, kanala düştü. Kardeşinin kanalda sürüklendiğini fark eden Fırat Kızılçiçek de hemen suya atladı. Bu anları görenlerin haber vermesiyle bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de gelerek, bölgede güvenlik önlemi alırken, arama- kurtarma çalışması için DSİ tarafından su kanallarının kapakları kapatıldı. Gece saatlerine kadar sürdürülen çalışmalarda, önce Fırat Kızılçiçek'in sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kızılçiçek'in cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

11 GÜNDÜR ARANAN YUSUF'UN DA CESEDİ BULUNDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, sulama kanalında Yılmaz Kızılçiçek'i ararken, çocuk cesedi buldu. Sudan çıkarılan cansız bedenin, 1 Temmuz'da Çatakköprü köyünde hayvan otlatmaya giden ve bir daha haber alınamayan Yusuf Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Kaybolduğu gün başlatılan Yusuf'u arama çalışmaları, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde olduğu öne sürülerek, bazı görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasıyla 4 Temmuz'da durdurulmuştu. Yusuf'un ailesinin, görüntülerdeki kişinin oğulları olmadığını söylemesi üzerine arama çalışmalarına 3 gün önce yeniden başlanmıştı.

Yusuf'un cesedine ulaşılan sulama kanalının, kaybolduğu yerden yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Otopsi için dün gece Adli Tıp Kurumu'na götürülen Yusuf'un cenazesi, ailesi tarafından teşhis edildi. Yusuf Yılmaz'ın cenazesini bugün alan aile fertleri, toprağa vermek üzere Batman'ın Beşiri ilçesine götürdü.

BUGÜN DE YILMAZ'IN CESEDİ BULUNDU

Fırat Kızılçiçek'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası bugün yakınlarına teslim edildi. Boğulmak üzere olan ağabeyi Fırat'ı kurtarmak için sulama kanalına girdiği belirtilen Yılmaz Kızılçiçek'in de saat 11.30 sıralarında, suda yapılan arama çalışmalarında cesedine ulaşıldı. Yılmaz Kızılçiçek'in cansız bedenine, sulama kanalında bulunan 680 metre uzunluğundaki tünelde ulaşıldığı, su altı arama kurtarma ekibinin, tünele bellerindeki iplerle girip, cesedi çıkardığı belirtildi. Yılmaz Kızılçiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



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