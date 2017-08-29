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Silvan'da gasp edilen otomobil, yakılmış bulundu

İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde maskeli ve silahlı iki kişi tarafından gasp edilen araç, 18 gün sonra yakılmış halde bulundu. Silvan İlçesi Bahçelievler Sanayi Sitesi bölgesinde, Devlet Hastanesi'nde özel...

Silvan'da gasp edilen otomobil, yakılmış bulundu

İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde maskeli ve silahlı iki kişi tarafından gasp edilen araç, 18 gün sonra yakılmış halde bulundu.
Silvan İlçesi Bahçelievler Sanayi Sitesi bölgesinde, Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Şenol Çapan'a ait 34 HV 7494 plakalı otomobil, 11 Ağustos günü saat 23.30 sıralarında, silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından gasp edildi. Çapan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri ve gasp edilen otomobili bulmak için çalışma başlattı.
Otomobil sahibi Çapan, otomobilde kardeşi ile cep telefonu ile görüştü sırada 2 kişinin yanına yaklaşarak camı tıklattığını belirterek, "Kardeşimin bir sorunu vardı, onunla telefonda konuşurken aracı durdurmuştum. Sonra konuştuğum sırada biri cama eliyle tıklattı ve kapıyı açmamı istedi. Ben de merak edip açtım sonra yüzlerine bakınca maskeli ve silahlı olduklarını gördüm. Ne istediklerini, kim olduklarını sordum; 'Biz yukardan gelenleriz. Arabanı alacağız' dediler. Ben her ne kadar karşı koysam da silah zoruyla aracımı aldılar. Ben de polisi arayarak durumu bildirdim. Zaten hemen gelip ifademi aldılar, tutanak tuttular" dedi.
Silvan İlçesi'ne bağlı Cengiz Köy mevkiinde yakılmış halde bir otomobil olduğuna dair köylülerin ihbarda bulunduğu jandarma ekipleri, olay yerine giderek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda yanmış halde bulunan otomobilin, Şenol Çapan'a ait gasp edilen araç olduğunu tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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