Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

TOPRAĞA VERİLDİ Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Kemal Kırık'ın cenazesi, Onbaşılar köyü Dorukardı mezrasında düzenlenen tören sonrası...

Silvan'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Kemal Kırık'ın cenazesi, Onbaşılar köyü Dorukardı mezrasında düzenlenen tören sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit güvenlik korucusu Kırık için Dorukardı mezrasında düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile kentin üst düzey yöneticileri ve şehidin ailesiyle yakınları katıldı. Dorukardı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehit Kırık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, mezarlığa kadar omuzlarda taşındı. Şehit güvenlik korucusu Kemal Kırık'ın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. 
Vali Güzeloğlu, cenaze töreninin ardından şehit güvenlik korucusunun ağabeyi Abdulselam Kırık'a, Türk bayrağı ve şehitlik beratı verdi. Güzeloğlu ve beraberindekiler, daha sonra şehit güvenlik korucusunun ailesine taziye ziyaretinde bulunup, Dorukardı mezrasından ayrıldı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325