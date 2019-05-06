Silopi'deki patlamada ölen 2 kuzen, yan yana toprağa verildi (2)

OTURDUĞU SIRAYA 'SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ' ŞİİRİ ASILDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kuzeniyle birlikte yaşamını yitiren 7'nci sınıf öğrencisi Diyar Bilen'in (13) Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki sırasına 'Seni hiç unutmayacağız' şiiri asıldı. Çiçekler ile Diyar'ın fotoğrafının da konulduğu sıraya, Türk bayrağı serildi. Sınıf arkadaşları Diyar'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, rehber öğretmen Gülhan Çevik de öğrencileri teskin etmeye çalıştı. Büyük acı içinde olduklarını dile getiren Çevik, "Hem sınıf arkadaşları olarak hem öğretmenleri olarak çok üzgünüz. Ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Böyle mübarek bir günde yaşadığımız bu elim acıya sebep olanları da lanetliyorum" dedi.

Diyar'ın sürekli gülen ve espri yapan biri olduğunu anlatan sınıf arkadaşları, yokluğuna alışamayacaklarını söyledi. Okul yöneticileri ise giriş kata siyah örtü üzerinde Türk bayrağı ve Diyar Bilen'in fotoğrafının yer aldığı köşe yaptı.

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