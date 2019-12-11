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Silopi'de uyuşturucuya tutuklama
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ...
GÜVENLİK 11.12.2019, 14:41
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda H.Ö. adlı şüphelinin uyuşturucu sattığını belirledi. Takibe alınan H.Ö.'nün eroin sattığı tespitr edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda H.Ö. adlı şüphelinin uyuşturucu sattığını belirledi. Takibe alınan H.Ö.'nün eroin sattığı tespitr edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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