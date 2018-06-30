Silopi'de terör operasyonu: 19 gözaltı

ŞIRNAK, ()- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e ait 2 kitap, 2 adet 1 dolar ve terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen sembol ve resim içeren örgütsel doküman ele geçirildi.

Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Silopi İlçemizde PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde, terör örgütü güdümünde kurye/milis/işbirlikçi olarak, KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, yapılan operasyonel çalışmalarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplardan ele geçirilen örgütsel dokümanlardan elde edilen bilgilerde, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; Silopi İlçesinde 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 1 adet marka ve model bilinmeyen üzerinde Arapça yazılar yazılı tabanca ve tabancaya ait 57 adet fişek, 2 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait örgütsel kitap, 1 adet F serisi ve 1 adet L serisi olmak üzere toplamda 2 adet 1 dolar, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembol ve resim içeren dokümanlar, 2 ruhsatlı tabanca ve 129 adet fişek ele geçirilmiş, ayrıca çok sayıda dijital materyallere el konulmuştur."