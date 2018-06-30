Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS’nin ilk turu yapıldı
YKS’nin ilk turu yapıldı
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...

Silopi'de terör operasyonu: 19 gözaltı

ŞIRNAK, ()- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e ait 2 kitap, 2 adet 1 dolar...

Silopi'de terör operasyonu: 19 gözaltı

ŞIRNAK, ()- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e ait 2 kitap, 2 adet 1 dolar ve terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen sembol ve resim içeren örgütsel doküman ele geçirildi.
Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Silopi İlçemizde PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde, terör örgütü güdümünde kurye/milis/işbirlikçi olarak, KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, yapılan operasyonel çalışmalarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplardan ele geçirilen örgütsel dokümanlardan elde edilen bilgilerde, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; Silopi İlçesinde 19 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 1 adet marka ve model bilinmeyen üzerinde Arapça yazılar yazılı tabanca ve tabancaya ait 57 adet fişek, 2 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e ait örgütsel kitap, 1 adet F serisi ve 1 adet L serisi olmak üzere toplamda 2 adet 1 dolar, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembol ve resim içeren dokümanlar, 2 ruhsatlı tabanca ve 129 adet fişek ele geçirilmiş, ayrıca çok sayıda dijital materyallere el konulmuştur."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325