Silopi'de otobüs şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 9 ölü, 28 yaralı

İSTANBUL'dan Irak'ın Erbil kentine giden yolcu otobüsünün Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Habur sınır kapası arasındaki çevre yolunda şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk, 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Irak'ın Erbil kentine yolcu taşıyan, sürücüsünün adı öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü, Habur-Silopi arasındaki çevre yolunun 6'ncı kilometresinde bugün sabah saat 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, şarampole yuvarlandı. Kaza haberinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3'ü çocuk, 9 kişi öldü, 2'si ağır 28 kişi yaralandı.

Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle, karayolu trafiğe kapatıldı. Kazada sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin birçoğunun Irak vatandaşı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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