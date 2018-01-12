Silopi'de otobüs şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 9 ölü, 28 yaralı (2)

VALİ AKTAŞ: 9 TÜRKMEN KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İstanbul'dan Erbil'e giden yolcu otobüsünün, Silopi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki çevre yolunda şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaralananları tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Kilis'in Öncüpınar ilçesinden, 10 otobüsten oluşan yaklaşık 460 kişinin tamamı, Türkmen ve Irak'ın Telafer kentine gidiyor. Silopi ilçemizde, sabah erken saatlerde otobüs yan yatarak, şarampole yuvarlanıyor. Meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 9 Türkmen kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 38 kişi de yaralanmıştır. Sağlık ekiplerimiz, güvenlik kuvvetlerimizin desteği ile acilen kaza yerine ulaşmış, gerekli yardımı yapmıştır. Kazada yaralanan 38 Türkmen kardeşimiz, ambulanslarla Cizre ve Silopi'deki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alınmış. İlk müdahale sonrası 10 yaralı, taburcu edilmiş. 26 yaralının hastanelerdeki tedavisi sürüyor" dedi.