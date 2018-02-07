Silopi'de menfeze tuzaklanan patlayıcı etkisiz hale getirildi

Silopi ilçesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Silopi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kizir mevki Afet konutları bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca alınan duyum üzerine, 07 Şubat 2018 günü icra edilen operasyon neticesinde; menfeze yerleştirilen soba borusu içerisinde, 10 kilogramlık amonyum nitrat ve 100 gram plastik patlayıcı madde ile güçlendirilmiş, 2 adet elektrikli fünye ve 8 adet pil ile tuzaklanmış, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek, etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Silopi ilçesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcı ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Silopi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kizir mevki Afet konutları bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca alınan duyum üzerine, 07 Şubat 2018 günü icra edilen operasyon neticesinde; menfeze yerleştirilen soba borusu içerisinde, 10 kilogramlık amonyum nitrat ve 100 gram plastik patlayıcı madde ile güçlendirilmiş, 2 adet elektrikli fünye ve 8 adet pil ile tuzaklanmış, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek, etkisiz hale getirilmiştir" denildi.