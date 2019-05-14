Silopi'de BÖG'lü 2 terörist teslim oldu

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),() - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) mensubu 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK ile aynı safta yer alan yabancı kişilerden oluşan BÖG mensubu 2 terörist, Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),() - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) mensubu 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.