Silivri'de seken kurşunla ölen lise öğrencisi toprağa verildi

İSTANBUL'un Silivri İlçesi'nde işadamı Murat Küpeli'ye önceki gün düzenlenen silahlı saldırı sırasında seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi 17 yaşındaki Berkan Ateş'ın cenazesi, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.İşadamı Murat Küpeli'ye düzenlenen silahlı saldırıda seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu ölen Berkan Ateş'in cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Cenaze Tekkeköy İlçesi'nde bulunan Balcalı Mahallesi'ndeki babasının evine götürülerek helallik alındı. Berkan Ateş'in ncenazesi daha sonra Güzelyurt Mahallesi Camii'nde götürüldü. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın da katıldığı cenaze töreninde inşaat işçisi babası 47 yaşındaki Hayati Ateş, ayata durmakta güçlük çekti.Yeğeni Berkan Ateş'in kaza kurşununa gittiğini söyleyen amcası Yaşar Ateş, "Olay yeğenimin iki kurşunun arasında kalmasıyla gerçekleşti. Yeğenim, kaza kurşununa kurban gitti. Bunu yapanlar cezalarını çekecekler" dedi. Berkan Ateş öğle namazı sonrasında Güzelyurt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Balcalı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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