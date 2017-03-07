Silivri'de bonzai operasyonu

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, () SİLİVRİ'de düzenlenen bonzai operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Silivri'de uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen İ.K. ve H.Ş'yi takibe aldı. Şüphelilerin Esenyurt'tan temin ettikleri bonzaileri araç kiralayarak Silivri, Gümüşyaka ve Selimpaşa'da evlere servis yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İ.K'nin evinde kuru sıkı tabanca ve buna ait 12 şarjör ile 12 kuru sıkı fişek, H.Ş'nin evinde de 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve buna ait 5 fişek buldu. Operasyon sırasında evde bulunmayan şüphelilerden İ.K. Silivri'de bir otelde, H.Ş. ise çalıştığı inşaatta gözaltına alındı. İ.K. ve H.Ş. ile uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere araç temin ettikleri iddia edilen A.İ. ve F.S. tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin yakalanmamak için bir ay içerisinde yaklaşık 20 farklı araç kiraladıkları ve sürekli adres değiştirdikleri, zanlıların yakalanmasında bonzai sattıkları bir müşterinin babasının verdiği bilgilerin etkili olduğu ifade edildi.

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