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Silivri'de 17 yaşındaki genç kız intihar etti

İstanbul Silivri Şerif Sokak'ta bulunan apartmandaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşında Aslıhan B. evinde intihar etti. Çarşafla doğalgaz borusuna kendini astığı belirtilen Aslıhan B.'nin yakınları ve komşuları sinir krizi...

Silivri'de 17 yaşındaki genç kız intihar etti

İstanbul
Silivri Şerif Sokak'ta bulunan apartmandaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşında Aslıhan B. evinde intihar etti. Çarşafla doğalgaz borusuna kendini astığı belirtilen Aslıhan B.'nin yakınları ve komşuları sinir krizi geçirdi.  Savcının incelemesinin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aslıhan B.'nin sosyal medya hesabında, "Bazı şeylerin değerini kaybedince anlayacaksınız, hoşçakalın" notunu paylaştığı öğrenildi. Aslıhan B.'nin en yakın arkadaşının da bir süre önce intihar ettiği belirtildi.

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