Son Dakika
Silahlı saldırıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
KONYA'nın Kulu ilçesinde, husumetli oldukları Bülent M.'yi dövüp, aracına silahla ateş ettiği öne sürülen 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, çarşamba günü Kulu ilçesi Ağa Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bülent...
GÜVENLİK 08.11.2019, 13:44
KONYA'nın Kulu ilçesinde, husumetli oldukları Bülent M.'yi dövüp, aracına silahla ateş ettiği öne sürülen 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, çarşamba günü Kulu ilçesi Ağa Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bülent M., iddiaya göre, husumetli olduğu 10 kişi tarafından dövüldü. Bülent M. yaralı halde kaçmak isterken de aracına silahla ateş edildi. Silahlardan çıkan kurşunlardan kurtulup kaçan Bülent M., Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı'na sığındı. Bülent M., hastanede tedaviye alındı.
Soruşturma başlatan polis ekipleri ise olaya karıştığı öne sürülen Murat D., Mehmet D., Adem D., İsmet M., Muhammet O., Fuat B., Fırat H., Hazar M., Osman Ö. ve Güven Y.'yi gözaltına aldı. 10 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'suç örgütü kurmak, yağma, kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.
Olay, çarşamba günü Kulu ilçesi Ağa Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Bülent M., iddiaya göre, husumetli olduğu 10 kişi tarafından dövüldü. Bülent M. yaralı halde kaçmak isterken de aracına silahla ateş edildi. Silahlardan çıkan kurşunlardan kurtulup kaçan Bülent M., Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı'na sığındı. Bülent M., hastanede tedaviye alındı.
Soruşturma başlatan polis ekipleri ise olaya karıştığı öne sürülen Murat D., Mehmet D., Adem D., İsmet M., Muhammet O., Fuat B., Fırat H., Hazar M., Osman Ö. ve Güven Y.'yi gözaltına aldı. 10 şüpheli, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'suç örgütü kurmak, yağma, kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5