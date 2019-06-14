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Silahlı saldırıdan kaçan kişi, otomobiliyle elektrik direğine çarptı

BURSA'da, husumetli Ahmet K.'nın (33), silahlı saldırısından otomobiliyle kaçmaya çalışan Semih Y., elektrik direğine çarptı. Olay, saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre husumetli...

Silahlı saldırıdan kaçan kişi, otomobiliyle elektrik direğine çarptı
BURSA'da, husumetli Ahmet K.'nın (33), silahlı saldırısından otomobiliyle kaçmaya çalışan Semih Y., elektrik direğine çarptı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre husumetli olan Semih Y. ile Ahmet K., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ahmet K. üzerindeki tabancayla Semih Y.’ye ateş etti. Mermilerden kaçmaya çalışan Semih Y. otomobiline binerek uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada Semih Y., otomobilinin kontrolünü yitirerek sokak üzerindeki beton elektrik direğine çarptı. Semih Y. otomobilden inip evine kaçmaya çalışırken, Ahmet K. ise ateş etmeye devam etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet K.’yı gözaltına alırken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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