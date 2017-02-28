Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...

Silahlı saldırıda yaralandı, otomobille kaçarken kaza yaptı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ’da otobüs terminalinde işletmeci olan Yusuf D., otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Yusuf D., kaçmaya çalışırken aracıyla yaklaşık 1 kilometre kadar gittikten sonra...

Silahlı saldırıda yaralandı, otomobille kaçarken kaza yaptı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TEKİRDAĞ’da otobüs terminalinde işletmeci olan Yusuf D., otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Yusuf D., kaçmaya çalışırken aracıyla yaklaşık 1 kilometre kadar gittikten sonra restoran duvarına çarptı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde şehirlerarası otobüs terminalinde işletmeci olan Yusuf D., dün gece işyerinden çıktıktan sonra otomobiline binerken henüz kimliği tespit edilemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yusuf D., 59 KL 849 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre kaçıp bir restoranın duvarına çarpan Yusuf D., Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 14 adet boş mermi kovanı bulunurken, kaçan silahlı saldırganların bulunması için çalışma başlatıldı. Ayrıca mermilerden birinin boş halk otobüsüne isabet ettiği tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.