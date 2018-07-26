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Silahlı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra öldü

İZMİR'in Bergama ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan İsa Beyazkuş (30), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan aynı aileden 4 kişiden 1'i tutuklandı. Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında,...

Silahlı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra öldü
İZMİR'in Bergama ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan İsa Beyazkuş (30), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan aynı aileden 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında, Pınarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüsüyle arazisinden dönen çiftçi İsa Beyazkuş'a, av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralanan Beyazkuş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Beyazkuş, dün öldü.
Olayla ilgili aynı aileden Onur Başkaya, F.B., D.B. ve R.B. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Onur Başkaya, tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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