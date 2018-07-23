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Silahlı saldırıda ölen Şoförler Odası Başkanı toprağa verildi

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde görevi devraldığı İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısında hayatını kaybeden Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan (53),...

Silahlı saldırıda ölen Şoförler Odası Başkanı toprağa verildi

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde görevi devraldığı İsmail Altuntaş'ın silahlı saldırısında hayatını kaybeden Türkoğlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Kozan (53), toprağa verildi.
Dün şehir merkezinde İsmail Altuntaş'ın tabancayla ateş ederek öldürdüğü Selahattin Kozan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Türkoğlu Fatih Sulta Mehmet Han Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Kozan'ın cenazesi götürüldüğü ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze namazına Kozan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Kuybu ile çok sayıda vatandaşın katıldı.
TUTUKLANDI
Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan İsmail Altuntaş, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Silahlı saldırıda yaralanan Zait Korkmaz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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