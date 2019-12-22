Flaş Haberİstanbul'da lodos etkili oluyor
Son Dakika
Silahlı saldırıda muhtar öldü
TRABZON'un Araklı ilçe merkezinde çıkan tartışmada köy muhtarı Beyler Bal (61), husumetlisi O. B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 20.30 sıralarında ilçenin Merkez Mahallesi, Zekiçebi Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında...
GÜVENLİK 22.12.2019, 22:22
TRABZON'un Araklı ilçe merkezinde çıkan tartışmada köy muhtarı Beyler Bal (61), husumetlisi O. B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 20.30 sıralarında ilçenin Merkez Mahallesi, Zekiçebi Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir husumet bulunan O.B. ile Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere köyü Muhtarı Beyler Bal, caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesini ardından O.B. tabancayla, Beyler Bal'a 4 el ateş etti. Karın ve kafasına isabet eden mermiyle yaralanan Beyler Bal, yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine yakın mesafede olan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Beyler Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 20.30 sıralarında ilçenin Merkez Mahallesi, Zekiçebi Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir husumet bulunan O.B. ile Gümüşhane merkeze bağlı Alçakdere köyü Muhtarı Beyler Bal, caddede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesini ardından O.B. tabancayla, Beyler Bal'a 4 el ateş etti. Karın ve kafasına isabet eden mermiyle yaralanan Beyler Bal, yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine yakın mesafede olan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Beyler Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
17°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Fenerbahçe
|16
|28
|4. Beşiktaş
|16
|27
|5. Trabzonspor
|15
|26
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|15
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. İstanbulspor
|16
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Valencia
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|27
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10