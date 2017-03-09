Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

Silahlı saldırıda ağır yaralandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Murat Ayhan ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İşten dönen...

Silahlı saldırıda ağır yaralandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Murat Ayhan ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İşten dönen Tayfun ve Murat Ayhan kardeşler, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği 37 yaşındaki Murat Ayhan, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ayhan, yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.