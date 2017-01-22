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Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İZMİR'in Tire İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomobil içinden yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş açıldı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 20.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Aslanlı...

Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
İZMİR'in Tire İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomobil içinden yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş açıldı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 20.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Aslanlı Çeşme Mevkii'nde meydana geldi. Yol kenarında oturan Yılmaz İmer ve Onur Beletoğlu'na yoldan geçen bir otomobilin içerisinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi. Saldırıda Beletoğlu hafif, İmer ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Beletoğlu'nun durumunun iyi olduğu, İmer'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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