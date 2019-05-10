Silahlı market soygunu kamerada

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ilçesinde, yüzlerine maske takan, 1'i silahlı 3 kişi, markette soygun gerçekleştirdi. Kasadaki bir miktar para ile sigaraları alan soyguncular, geldikleri otomobille kaçtı. Soygun anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde, Mevlana Mahallesi 1702 Sokak'taki markette meydana geldi. Tanınmamak için yüzlerine maske takan ve birinin elinde tabanca olan 3 kişi, iş yerine geldi. Gaspçılardan biri, market sahibi Ozan Büyük’e (39) tabanca doğrultup, etkisiz hale getirirken, diğerleri de vitrindeki sigaralar ile kasadaki bir miktar parayı aldı. Soyguncular, daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi Büyük'ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, markette incelemelerde bulundu.

Öte yandan soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin, Ozan Büyük'e silah doğrulttuğu ve Büyük'ün de ellerini havaya kaldırdığı anlar yer aldı.

Polis, gaspçıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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