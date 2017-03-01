Silahlı market soygunu güvenlik kamerasında

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde bir market zincirinin şubesi, kar maskeli, 2'si silahlı 2'si de bıçaklı 4 soyguncu tarafından soyuldu. Polis, kaçan 4 soyguncuyu kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Soygun anı ise markette bulanan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ergani İlçesi'nde bulanan bir market zincirinin şubesine, geçen pazartesi günü saat 20.30 sıralarında kar maskeli, 2'si silahlı, 2'si de bıçaklı 4 kişi daldı. İçlerinden biri kasiyerin başına silah dayayarak, kasadaki para istedi. Kasiyer, kasada bulunan 457 lirayı vermesinin ardından soyguncular marketi terk etti. Market çalışanlarının ihbarı üzerine markete gelen polis ekipleri, işyerindeki güvenlik kameralarını incemeleye aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, markette ve çevrede bulanan güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, silahlı soyguncuların kimliklerini tespit etti. Soygunu gerçekleştiren T.T., M.Ç., İ.Z. ve M.N.A.'nın yakalanması için operasyon başlatan güvenlik güçleri, şüphelileri soygunda kullandıkları silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Silahlı soygun anı ise markette bulanan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, soygunculardan silahlı iki kişiden biri kasiyerin yanına gelerek, başına silah dayayıp kasadaki parayı istiyor. Diğer silahlı soyguncu ise kasiyerin bulunmadığı kasaya yönelerek, buradaki kasaya bakıyor. Ardından 4 şüpheli marketten uzaklaşıyor.

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