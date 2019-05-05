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Silahlı kavgada yaralandı, hastane yerine eve gitti

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada bacağından vurularak, yaralanan genç, hastane yerine eve gidip, ailesinden sağlık ekibi çağırmasını istedi.  Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir...

Silahlı kavgada yaralandı, hastane yerine eve gitti

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada bacağından vurularak, yaralanan genç, hastane yerine eve gidip, ailesinden sağlık ekibi çağırmasını istedi. 
Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen, 20 yaşlarındaki genç, iddiaya göre, silahlı kavgada bacağından vurularak, yaralandı. Hastane yerine eve giden yaralı genç, ağabeyi ve kardeşinden sağlık ekibi çağırmasını istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu genci ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, gencin karıştığı silahlı kavga ve hastaneye gitmeme nedeni ile ilgili araştırma başlattı. 

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