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Silahlı çatışmada 17 kişi gözaltına alındı

KARS’ta dün 1 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanması ile ilgili silahlı kavga soruşturmasında 17 kişiyi gözaltına aldı. S.S., olayda kullandığı tabanca ile Kars’ta yakalanırken, firari zanlılardan R.S., E.A., ile H.S. de yurtdışını...

Silahlı çatışmada 17 kişi gözaltına alındı
KARS’ta dün 1 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanması ile ilgili silahlı kavga soruşturmasında 17 kişiyi gözaltına aldı. S.S., olayda kullandığı tabanca ile Kars’ta yakalanırken, firari zanlılardan R.S., E.A., ile H.S. de yurtdışını çıkmak için hazırlık yaptıkları Artvin’in Borçka ilçesinde ele geçirldi.
Dün öğle saatlerinde Atatürk Caddesi’nde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hakan Çakaz hayatını kaybetti. 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. polis, kaçan şüphelilerinin yakalanması için 35 ekip ve 207 personel ile 41 ev ve işyeri ile 3 otomabilde arama gerçeklişterdi. Yapılan çalışmalar sonrasında S.S., iddiaya göre olayda kullandığı tabanca ile Kars’ta R.S., E.A., ile H.S. de yurtdışını çıkmak için hazırlık yaptıkları Artvin’in Borçka ilçesinde yakalandı.
Olaya karışan 4 kişiye yardım ve yataklık yapan 4 şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 1 kalaşnikof, 1 av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ile 432 mühimmat ile 1 gömlek içi balistik yelek ele geçirildi. Gözaltın alınan 17 kişinin ifadeleri devam ediyor.

 

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