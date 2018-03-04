Silahlı çatışmada 17 kişi gözaltına alındı

Dün öğle saatlerinde Atatürk Caddesi’nde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hakan Çakaz hayatını kaybetti. 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. polis, kaçan şüphelilerinin yakalanması için 35 ekip ve 207 personel ile 41 ev ve işyeri ile 3 otomabilde arama gerçeklişterdi. Yapılan çalışmalar sonrasında S.S., iddiaya göre olayda kullandığı tabanca ile Kars’ta R.S., E.A., ile H.S. de yurtdışını çıkmak için hazırlık yaptıkları Artvin’in Borçka ilçesinde yakalandı.
Olaya karışan 4 kişiye yardım ve yataklık yapan 4 şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 1 kalaşnikof, 1 av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ile 432 mühimmat ile 1 gömlek içi balistik yelek ele geçirildi. Gözaltın alınan 17 kişinin ifadeleri devam ediyor.