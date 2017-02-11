Silahlı asker kutlamasına 5 gözaltı

ADANA'da asker uğurlaması sırasında silahla havaya ateş ederek kutlama yapan 5 kişi gözaltına alındı.Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde asker kınası yapılırken, binaların balkon ve damlarına çıkanlar havaya ateş açmaya başladı. Yoğun silah seslerini duyanlar, mahallede çatışma çıktığını düşünerek polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Asker kınasının yapıldığı sokağa giren Cinayet Bürosu ekipleri havaya ateş ederek korkuya neden olduğu gerekçesiyle Denizhan Ü., Mehmet Ali Ü., Haluk M., Mert Kerim D. ve Yusuf Barış G.'yi gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 1'i namlusu değiştirilmiş 3 kuru sıkı tabanca, 5 av tüfeği ele geçirdi.'Genel güvenliği tehlikeye sokmak ve ruhsatsız tabanca ve tüfek kullanmak' suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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