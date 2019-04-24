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Silahla yaralama olayı için adliyeye gelen kuzenler arasında kavga: 2 yaralı 

BURSA’da akrabalarının silahla yaralanma olayının davası için adliyeye gelen amca çocukları arasında çıkan kavgada G.A. (30) bıçakla yaralandı, C.A. ise darbedildi. G.A., hastaneye kaldırılırken, C.A. ise polis tarafından gözaltına...

Silahla yaralama olayı için adliyeye gelen kuzenler arasında kavga: 2 yaralı 
BURSA’da akrabalarının silahla yaralanma olayının davası için adliyeye gelen amca çocukları arasında çıkan kavgada G.A. (30) bıçakla yaralandı, C.A. ise darbedildi. G.A., hastaneye kaldırılırken, C.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kavga anı anbean bir kişi tarafından cep telefon kamerası ile görüntülendi.
Olay, öğlen saatlerinde Osmangazi ilçesi Bursa Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli olan ve akrabalarının silahla yaralanması olayı ile ilgili adiyeye gelen amca çocukları C.A. ve G.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.A., bıçakla G.A.'yi başından yaraladı. Bu sırada G.A., pantolonundan çıkardığı kemer ile C.A.'yı darbetti. Kavgayı görenler ve adliyede bulunan polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Başından bıçakla yaralanan G.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. C.A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 
Öte yandan kavga anı, olay yerindeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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