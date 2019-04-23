AFYONKARAHİSAR'da silahla vurulan gebe tilki kurtarılamadı.Şuhut'ta geçen günlerde, kırsalda Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaralı halde bulduğu dişi tilki, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedaviye alındı. İlk başta köpek saldırısı sonucu yaralandığı tahmin edilen tilkinin, röntgen çekiminin ardından vücudunda çok sayıda saçma olduğu ve silahla vurulduğu anlaşıldı. AKÜREM'de yapılan müdahalelere karşın tilki telef oldu. Tilkinin gebe olduğu belirlendi.'BEDENİNDE BİRÇOK SAÇMA PARÇASI VAR'AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, "Geçen günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından Şuhut kırsalında köpek saldırısı nedeniyle yaralandığı bildirilen tilki getirildi. Köpek saldırısı nedeniyle geldiğini düşününce genel bir muayene ve tedavi uygulamaya başladık, ama durum o kadar basit görünmüyordu. Daha geniş kapsamlı araştırma yaptığımızda röntgen sonuçlarında hayvanın vurulmuş olduğunu gördük. Bedeninde birçok saçma parçası vardı. Sonrasında elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Dişi bir tilkiydi, gebe olduğunu düşünüyorduk. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık" dedi.'YAVRULARI DA ÖLDÜ'Tilkilerin gereksiz ya da fazla sayıda hızla üreyen hayvanları tüketerek ekosisteme katkı sağladığını kaydeden Müdür Kandır, "1 tilkinin yok olması o alandaki fare sayısının çoğalması anlamına gelebilir. Şuhut çevresinde kırsalda vurulan bu tilki belki de o bölgedeki tek fare toplayıcısıydı. Ancak şimdi bu tilkinin ölümüyle beraber -ki yanında doğuramadığı yavruları da öldü- ekosisteme bu kadar katkı sağlayan yaban hayvanlarının vurulmaları bizler için büyük tehdittir. Özellikle üreme sezonunda bu hayvanlara karşı herhangi bir vurma ya da şiddet uygulama vakalarının yapılmamasını önemle rica ediyoruz. Çünkü onlar da bizim kadar yaşama ve üreme hakkına sahip" diye konuştu.'YAŞAM ALANLARI DARALDI'Bütün yaban hayvanlarının risk altında olduğuna dikkati çeken Kandır, "Artık günümüzde bütün yaban hayvanları risk altında. Çünkü insan popülasyonu arttı, şehirleşme çok fazla. Onların yaşam alanları daraldı. Herhangi bir yaban hayvanın özellikle bu üreme sezonunda vurulması demek o hayvan türü için bir yok oluşun başlangıcı demek. O yüzden bu hayvanları her zaman korumalıyız" şeklinde konuştu.

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