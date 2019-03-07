'Silahla tehdit' suçundan yargılanan belediye başkanına beraat

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesi Belediye Başkanı Ahmet Aydın, kendi gelinleriyle ilişkisi olup, olmadığını soran anne ile oğlunu tabancayla tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davadan beraat etti.

Karapınar Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aydın hakkında, akrabaları Aykan Ş. ve annesi Ayşe Ş.'yi 16 Eylül 2018 tarihinde, Bartın'daki kafede tabancasıyla tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede Aydın'ın, belediyede sekreteri olan gelinleriyle ilişkisi olup, olmadığını soran Aykan Ş. ve annesi Ayşe Ş.'yi tabancasıyla tehdit ettiği iddia edildi. Davanın ikinci duruşması, bugün Bartın Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya; Başkan Ahmet Aydın ve tarafların avukatları katıldı. Aykan Ş. ve Ayşe Ş. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ifade veren Ahmet Aydın, "Olay tarihinde Aykan Ş. buluşmak istediğini söyledi. Bana gelinleri ile asılsız ithamlarda bulundular. Ben de bu nedenle masanın altından silahımı çıkararak, 'Bana böyle ithamlarda bulunuyorsanız alın beni bu silahla vurun' dedim. Onlar da bana, 'Gerek yok, biz aile içinde çözüm bulacağız' dediler. Kafede herhangi bir tartışma yaşanmadı. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Ahmet Aydın'ın üzerine atılı 'silahla tehdit' suçunu işlediğine dair sabit delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.



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