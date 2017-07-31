Silahla tehdit edilen çoban o anları görüntüledi

ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi'ne bağlı Kayapınarı Köyü'nde çoban 38 yaşındaki Erkan Berşe, keçileri otlatmak için gittiği merada, Köy Muhtarı Salip Polat tarafından dövülerek, silahla tehdit edildiğini iddia ederek, o anı cep telefonuyla da görüntüledi. Köy Muhtarı Salih Polat ise, görüntülerdeki silahın Erkan Berşe'ye ait olduğunu öne sürerken, bu kişinin kendisine silah çektiğini ve sopayla vurarak silahı elinden aldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İstanbul'da gündelik işlerde çalışan Erkan Berşe, kardeşinin kalp kirizi geçirmesi üzerine geçen hafta memleketi Erzincan'ın Kemaliye İlçesi'ne bağlı Kayapınarı Köyü'ne geldi. Köye geldikten sonra, geçen Çarşamba günü, 10 yaşındaki oğlu ile birlikte kardeşine ait keçileri otlatmak için köy merasına giden Erkan Berşe, iddiaya göre, köy muhtarı Salih Polat'ın sopalı saldırısına uğradı. Muhtarın başına odunla vurduğunu, silah çekerek kendisini tehdit ettiğini iddia eden Berçe, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Berçe, Kemaliye İlçe Jandarma Komutanlığı'na da suç duyurusunda bulundu.SİLAH VE SOPA İLE TEHDİTYakınlarını ziyaret için geldiği Elazığ'da muhabirine konuşan Erkan Berşe, olay gününde olanları cep telefonuna kaydettiğini söyledi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde Muhtar Salih Polat olduğu belirtilen kişinin elindeki tabanca ile diğer kişiyi tehdit ettiği görülüyor. Elindeki tabancayı görüntüyü çeken kişiye doğrultup tehdit eden Polat'ın, "Ulan burada ne işin var? Vurayım mı, vurmayayım mı seni?" dediği, elinde kamerası kayıtta olan cep telefonu bulunan kişinin ise "Niye silah çekiyorsun? İnsan gibi söyle. Sen daha gelmeden küfür etmeye başladın" dediği duyuluyor. Muhtar Polat'ın daha sonra görüntüyü kaydeden kişiye tekme attığı görülüyor. Çaban Erşe ve Muhtar Polat arasındaki diyalog şöyle;* Muhtar Polat: Vurayım mı, vurmayayım mı?- Çoban Berşe: Silah sende, sopa da sende. Ben şimdi gidiyorum. Kaymakamlıkta davarın buraya inmesi için kağıt var.* Muhtar Polat: Senin burada ne işin var? Ben sana orada dedim; Erkan burada ne işin var?- Çoban Berşe: Sen daha gelmeden sopayı yapıştırdın. (Elindeki kanı gösterek) Aha kafam, ben senin kim olduğunu bile bilmiyordum.* Muhtar Polat: Sen benim üstüme yürüdün. (Tabancayı doğrultup) Bacaklarını darma dağın ederim. Bir daha buralara gelirsen vallahi geberteceğim.- Çoban Berşe: Ben şimdi gidiyorum. Ayrıca birası sizin yeriniz mi? Burası mezranın yeri.* Muhtar Polat: Sen şimdi bir daha buraya gelecek misin?- Çoban Berşe: Sınırlarımızı belirleyelim hele, ben şimdi gidiyorum. Şimdi silah sende, güç sende, ben şimdi gidiyorum. Ben birkaç gün sonra İstanbul'a gidiyorum zaten.* Muhtar Polat: Peki sen daha ne istiyorsun? Allah senin gözünü kör etmesin. Ben seni şimdi vursam da elime kan bulaşsa rahat mı edeceksin?Bu olaydan sonra İstanbul'a dönmek üzere Elazığ'daki yakınlarının yanına gelen Erkan Berşe, Erincan'ın Kemaliye İlçesi Kayapınarı Köyü'nde yaşadığı olayı şöyle anlattı:"Kardeşim kalp hastası olduğundan kendisine yardım etmek için geldim. Kemaliye'de kardeşimin keçilerini otlatırken, tanımadığım bir kişi tarafından silah ve sopayla dövüldüm. Çocuğumun gözünün önünde bu olay oldu. Ben kendisini ilk defa gördüm. Sonra köy muhtarı olduğunu öğrendim. Çocuğumun gözü önünde kafamı kırdı. El ve kolumda kesikler var. Karakola ifade verdim. Yanımda bir tek cep telefonu vardı. Adam bana el kaldırdı. İsmimi ezberlemiş, tedbirli gelmiş. Kafama sopayla 3-4 kez vurdu ve sopa kırıldı. Elimde başka bir şey yoktu. Sadece telefonum vardı. Ben de telefonla çekmeye başladım. Görüntüde elimde kan vardı. Bayağı bana vurduktan sonra zaten ben yere düştüm. Kalktıktan sonra aklıma kamere geldi ve çıkarıp çektim. Kendisini tanımıyorum. Sadece bana bu hayvanları niye getirdiğimi sorup, vurmaya başladı. Hayvanlarımız kesinlikle ekili alanlarda değildi. Bu anlara şahit olan oğlum, o günden sonra geceleri uykusunda korkuyor ve altını ıslatıyor. Çocuğum o olayda çok korktu ve psikolojisi bozuldu. Geceleri uyurken, 'Baba' diye yataktan fırlıyor."Babasının saldırıya uğramasını gören 10 yaşındaki Yusuf Samet Berşe ise çok korktuğunu belirterek, "Adamın tabanca ve sopası vardı. Tabancasını tuttu ve sonra sopayla vurdu. O sırada çok korktum" dedi.muhabirinin telefonla ulaştığı Köy Muhtarı Salih Polat ise, "Bunlar meralarımıza hayvanlarını getiriyorlar. Daha önce uyarmamıza rağmen yine getirdiler. Olay günü ben silah çekmedim. Görüntülerdeki silah onun elindeydi. Sopa ile vurarak silahı elinden aldım" diye konuştu.

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