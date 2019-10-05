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Silahla başından vurulan kişi, ağır yaralandı
KIRIKKALE'de kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Onur Ö. (43), ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda meydana geldi. Onur Ö., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına...
GÜVENLİK 05.10.2019, 08:47
KIRIKKALE'de kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında başından vurulan Onur Ö. (43), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda meydana geldi. Onur Ö., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Onur Ö., yaralanırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Onur Ö., gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Çarşamba Pazarı'nda meydana geldi. Onur Ö., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Onur Ö., yaralanırken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Onur Ö., gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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