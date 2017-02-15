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Silah tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

KAYSERİ,() - KAYSERİ ve Yozgat’ta polisin eş zamanlı yaptığı operasyonda gerçek ya da namlusu değiştirilmiş silahları, araçlarla takas ederek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 7 kişi yakalandı. 1 kişi ise aranıyor. Emniyet...

Silah tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

KAYSERİ,() - KAYSERİ ve Yozgat’ta polisin eş zamanlı yaptığı operasyonda gerçek ya da namlusu değiştirilmiş silahları, araçlarla takas ederek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 7 kişi yakalandı. 1 kişi ise aranıyor.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince silah ticareti yapan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, gerçek veya namlusu değiştirilmiş silahları, düşük fiyatla temin ederek, satılan lüks araçlarla değiştirmek için irtibata geçtikleri belirlendi.
Ellerindeki silahlarla yeni görünümü vererek, araç sahipleriyle takas ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için Kayseri ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kayseri’de 6, Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde ise 1 şüpheli yakalandı. 1 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 21 tabanca fişeği, 49 kurusıkı tabanca fişeği, 1 yay, 7 ok, 1 tüfek dürbünü, 1 pala, 2 kasatura ve 5 kama da ele geçirildi.

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