'Silah sıkmayın' diyen kadının öldürülmesiyle ilgili 9 kişi yakalandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da 'silahla ateş etmeyin' diye uyardığı uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülen 67 yaşındaki Hatice Kazma cinayeti ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Aralarında Hatice Kazma'nın torunları Niyazi Kazma, Volkan Kazma'nın da bulunduğu şüphelilerr suçlamaları kabul etmedi.

Merkez Yüreğir ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde geçen 26 Aralık ğünü Hatice Kazma evinin yanındaki boş binada tüfekle rasgele ateş açanları "Burada ateş etmeyin, torunlarım, çocuklarım var. Tedirgin oluyorlar. Sizi polise şikayet ederim" diye uyardı. İddiaya göre evine dönen kadının arkasından gelen bu kişiler Hatice Kazma ile yanındaki torununa ateş etti. Hatice Kazma ile torunu 23 yaşındaki Gül Kazma yaralandı. Hatice Kazma, götürüldüğü hastanede yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi, torunu ise tedaviye alındı.

'TORUNU VURDU' DEDİLER

Olayı araştıran Cinayet Bürosu ekipleri, olaya karışan ölen kadının torunları Volkan Kazma ve Niyazi Kazma ile Ersin Ergün, İdris Ergün, İbrahim Kuser, Fatih Ertaş, Mahmut Yerlikaya, Gazi Uzan ve Feyzullah Sezener'i düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularında birbirlerini suçlayan şüpheliler silah kullandıklarını kabul ederken, havaya ateş açtıklarını ileri sürdü. Ersin Ergün ile İbrahim Kuser, "Biz kimseyi vurmadık. Yaşlı kadını torunu Volkan Kazma vurdu" iddiasında bulundu.

Babaannesini Ersin Ergün'ün öldürdüğünü iddia eden Volkan Kazma ise, "Ben babaannemi vuracak kadar cani miyim? Ersin vurdu, onlar hem torbacılık yapıyor, hem silah satıyor. Nenemi vurdular" diyerek suçlamasını yeniledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 9 şüpheli, 'silahla adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI