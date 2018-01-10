Silah, sahte para ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kardeşe gözaltı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde evlerinde silah, sahte para ve uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen istihbari çalışmanın ardından Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi’nde S.E. ve kardeşi S.E.’nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Evin çatı katındaki odunluğunda yapılan aramada 164 ecstasy hap, bin 700 TL sahte olduğu değerlendirilen para, 50 adet 9 mm çapında mermi, 6 toplu tabanca mermisi, 10 adet 6.35 mm çapında mermi, 1 kurusıkı MP5 benzeri tabanca ele geçirildi. S.E.’nin üzerinde ise 2 ruhsatsız tabanca ve 16 mermi bulundu.

Sarıcalı Mahallesi’nde bulunan evlerinde yapılan aramada ise yatak odasındaki banyonun üst havalandırma boşluğunda Sig Sauer marka tabanca ve bu tabancaya ait 2 şarjör, 22 mermi ile 5 bin TL sahte para ele geçirildi. İki kardeş gözaltına alındı.



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