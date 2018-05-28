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Silah arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu

SİVAS'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu. Olay, saat 21.30 sıralarında Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre Jandarma...

Silah arkadaşının kaza kurşunuyla şehit oldu
SİVAS'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu.
Olay, saat 21.30 sıralarında Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Emin K., tüfeğini temizlemek istedi. Bu sırada kazayla ateş alan silahtan çıkan kurşun karşısında bulunan Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin (25) göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Yerli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Mustafa Yerli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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