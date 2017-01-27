‘Şike Davası’ hakimi Mehmet Ekinci, Yalova’da yakalandı (2)

POLİSİ GÖRÜNCE "AVUKATIMI İSTİYORUM" DEDİ

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, gözaltına alındıktan sonra Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mehmet Ekinci'nin eşinin yakınlarına ait gizlendiği evde yakalandı. Ekinci bir anda kmaşısında polisleri görünce, "Ben hakimim avukatımı istiyorum" dedi. Gözaltına alınan Ekinci'nin evde bulunan bilgisayarına el konuldu.

Arkadaşları ile yakınlarının üzerine kayıtlı olan telefonlar ile konuştuğu tespit edilen Ekinci'nin ifadesinden sonra kendisine yardım ve yataklık ettiği öne sürülen bazı kişilerin de gözaltına alınabileceği belirtildi.