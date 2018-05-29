Siirt'teki darbe girişimi davasında 6'sı ağırlaştırılmış, 11 müebbet

SİİRT'te FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, valilik binasını ablukaya almaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanan sanıklardan 3'üncü Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 6 sanık ağırlaştırılmış ömür boyu, 5 sanık ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Siirt'te 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, valilik binasını abluka altına almaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 88'i tutuklu, 334 sanığın yargılanmasına devam edildi. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Tutuklu sanıklardan, 3'üncü Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek ve 3'üncü Komando Tugayı 1'inci Komando Tabur eski Komutanı Kurmay Yarbay Coşkun Karğın'ın bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, taraf avukatları ve sanıklar da hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraatlerini, tutuklu sanıklar ise aynı zamanda tahliyelerini de talep etti.

11 SANIĞA ÖMÜR BOYU HAPİS

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme heyeti; Siirt 3'üncü Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, Tugay Komutanı eski Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, 1'inci Komando Taburu eski Komutanı Kurmay Yarbay Coşkun Karğın, Eruh 2'nci Komando Taburu eski Komutanı Yarbay İsmet Çehreli, Siirt Üniversitesi eski Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akbulak ve eski öğretmen Oğuzhan Tezcan'ı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti; İl Jandarma eski Komutan Vekili Albay Necati Metin, Jandarma İstihbarat eski Şube Müdürü Ahmet Keleş, Lojistik eski Şube Müdürü Yüzbaşı Erdem Barışık, eski Kurmay Binbaşı Ertuğrul Çizmaz ile Harekât ve Eğitim Şube eski Müdürü Yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu'nun ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

70 sanığı da aynı suçtan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, bu sanıkların cezasını ise suça yardım eden sıfatıyla katıldıkları için 12.5 yıldan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına indirdi.

7 sanığı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün ila 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, bir sanığı ise 'mala zarar vermek' suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

245 sanığın beraatine ve bir sanık hakkında açılan davanın düşürülmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 7 sanığın da tahliyesine hükmetti.