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Siirt'te zırhlı araca roketli saldırı

SİİRT kent merkezinde seyir halindeki askeri zırhlı araca teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı. Siirt'ten Kurtalan İlçesi...

Siirt'te zırhlı araca roketli saldırı
SİİRT kent merkezinde seyir halindeki askeri zırhlı araca teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.
Siirt'ten Kurtalan İlçesi istikametine giden İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı kobra aracına, teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saat 22.10 sıralarında meydana gelen saldırıda, roket mermisi zırhlı araca isabet etmedi. Boş arsaya düşen roket mermisi büyük bir gürültü ile patladı. Can kaybının yaşanmadığı salıdırı sonrasında teröristler karanlıktan faydalanarak kaçtı.
Patlama sonrası Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekipleri, olay yerine gelerek kaçan saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.  

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